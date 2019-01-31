Глава ГК «Норманн» Владимир Смирнов задержан по делу о мошенничестве

По информации «Фонтанки», гендиректор и совладелец Группы компаний «Норманн» Владимир Смирнов накануне был задержан по делу о мошенничестве в особо крупных размерах.

Источники редакции сообщают, что Владимира Смирнова задержали в качестве подозреваемого на двое суток 30 января. Задержание связано с уголовным делом, которое Главное следственное управление ГУ МВД возбудило по ст. 159 УК – мошенничество в особо крупных размерах. Речь идет о нескольких объектах, которые строит "Норманн".

В Петербурге компании Группы «Норманн» возводят три жилых комплекса, еще четыре ЖК ждут областные дольщики. В конце января Смирнов пообещал познакомить с инвестором, готовым вложиться в завершение проектов, руководство Ленобласти. Однако этого не произошло.

Дольщики «Норманна» вспоминают, что подобные заявления гендиректор ГК делал неоднократно, однако обещанного инвестора бизнесмен так и не представил.