Автобус въехал в мост в Новосибирске: «все в крови, ужасно просто»

Тяжёлое ДТП с мостом случилось днем 31 января в Новосибирске. В опору путепровода влетел пассажирский автобус. Пострадали, по разным данным, от 8 до 11 человек.

Авария произошла около часа дня в микрорайоне Нижняя Ельцовка. Как сообщается в группе «Спасатели МАСС» «ВКонтакте», в туннеле на выезде с Лесосечной улицы автобус врезался в опору железнодорожного моста. Удар пришелся на левую часть кабины.

По словам некоторых очевидцев, водитель автобуса уходил от столкновения с грузовиком. Другие возражают. «Водитель наш, с работы, как раз в это время заезжал под дырку. И говорит, никакого грузовика не было», – пишет участник группы «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» Александр.

Автомобилисты отмечают, что на участке, где произошла авария, было скользко. «В 13:01 я двигался за ним, когда он подъезжал к остановке «Лесосечная». Обратил внимание, что при остановке у него совсем не было сцепления передних колес с дорогой. Сейчас пересмотрел запись с регистратора. Там довольно скользко перед мостом», – рассказывает Виталий.

«Реанимации одна за одной увозят людей( все в крови( ужасно просто, все не успеют», – пишет в группе службы эвакуации очевидица Наталия.

По данным спасателей МАСС, в момент ДТП в автобусе помимо водителя находились 11 пассажиров, и 8 из них увезли на скорой в городские больницы. В то же время газета «Родные берега» со ссылкой на региональное управление МВД сообщает, что в автобусе было 17 человек, включая водителя и кондуктора, и за медицинской помощью обратились 11 человек.

Отметим, что два сегодняшних ДТП с «мостом глупости» в Петербурге обошлись без пострадавших.