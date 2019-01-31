Из-за жадности агентов «Зенит» остался без защитника Акуньи. Придется довольствоваться игроком «Ростова»

Неудачей завершились переговоры футбольного клуба «Зенит» с лиссабонским «Спортингом» по поводу покупки Маркоса Акуньи.

Как сообщает в четверг, 31 января, «Спорт День за Днем», в последний момент закрыть сделку помешали агенты игрока.

Клубы согласовали все детали трансферного соглашения, по которому игрок должен был переехать в Петербург за 16 млн евро, когда в дело вмешались представители Акуньи. Агенты потребовали от «Зенита» улучшить условия контракта игрока. Руководство сине-бело-голубых пошло на принцип и свернуло переговоры.

В связи с этим «Зенит» вернулся к кандидатуре защитника «Ростова» Дмитрия Скопинцева, которую рассматривал этой зимой. За 21-летнего футболиста просят шесть млн евро.

В нынешнем сезоне Скопинцев сыграл 17 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две голевые передачи. Напомним, ранее Сергей Семак сообщил, что хотел бы дозаявить для участия в Лиге Европы трех новичков — максимальное количество по регламенту турнира. Один из них уже официально представлен — защитник Ярослав Ракицкий. Вторым усилением, судя по всему, должен стать колумбиец Вильмар Барриос, которого продали, пока он собирался ехать в автобусе на матч чемпионата Аргентины.