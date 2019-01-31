Смольный выбрал, какие дороги Петербурга отремонтирует в 2019 году за 5 млрд рублей

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга утвердил адресную программу ремонта городских дорог на 2019 год. На транспортные артерии Северной столицы планируется потратить почти 5 млрд рублей. Об этом «Фонтанке» 31 января сообщили в ведомстве.

Общая площадь ремонта дорожного полотна составит 2,3 млн кв. м. На них Смольный потратит 4,6 млрд рублей. Еще 350 млн рублей пойдет на обновление 3 км трамвайных путей. Как рассказали в КРТИ, более половины адресов выбраны исходя из обращений петербуржцев на портале "Наш Санкт-Петербург". О том, какие дороги и в каких районах будут отремонтированы, читайте в материале «Фонтанки».

Календарный график ремонта пока неизвестен. Точные сроки в Смольном смогут назвать после того, как пройдут конкурсы по поиску подрядчиков.

В прошлом году объём адресной программы по статье «ремонт дорог» также составил 5 млрд рублей, а список включал в себя 101 адрес. Общая площадь ремонта составила 2,3 млн кв. м, а протяженность – 152 км.