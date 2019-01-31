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31.01.2019 16:26
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Строительство школы в ЖК «Краски лета» ведется активными темпами

Строительство школы в ЖК «Краски лета» ведется активными темпами

СК «Полис Групп»

Компания «Полис Групп» продолжает строительство школы на 1175 мест в составе жилого комплекса «Краски лета». 

В настоящее время на объекте полностью завершено устройство монолитного каркаса и кровли, начаты работы по установке оконных блоков и витражных конструкций, осуществляется монтаж внутренних инженерных систем. 

Напомним, образовательное учреждение высотой 4 этажа возводится в рамках государственной программы «Стимул». Общая площадь соцобъекта составляет 18 604 кв. м. Завершить строительство школы планируется к концу 2019 года, а в 2020 году она уже сможет принять первых учеников.

ЖК «Краски Лета» – проект комплексного освоения территории в микрорайоне Мурино. Он реализуется в 5 очередей, в рамках которых возведут 300 000 кв. м, включая жилые и коммерческие помещения, объекты социальной инфраструктуры: три детских сада и школу.

Компания «Полис Групп» постоянный участник программ «Социальные объекты в обмен на налоги» и «Стимул». Практически во всех жилых комплексах застройщика есть детские сады и школы. На сегодняшний день в эксплуатацию сданы 7 детских садов и 2 школы. В общей сложности на 1 января 2019 года в дошкольных и школьных образовательных учреждениях застройщиком создано на более чем 2 150 мест. На разных этапах строительства у «Полис Групп» находятся еще несколько объектов социальной инфраструктуры. 

Справка о компании СК «Полис Групп»

ЖК "Краски лета" – застройщик ООО «Краски лета», проектная декларация на сайте http://kr-leta.ru/customers/documents

 

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