Однокурсники задержанного сенатора Арашукова не знают такого юриста

Никто из выпускников Северо-Кавказского федерального университета (бывшего Ставропольского государственного университета), который закончил и сенатор от Карачаево-Черкесии, не смог вспомнить студента Рауфа Арашукова.

Сразу три человека, которые должны были учиться в одно время с политиком на юридическом факультете, рассказали радиостанции "Говорит Москва", что не знают Арашукова, хотя на сайте Совета Федерации указано, что сенатор закончил Ставропольский государственный университет в 2007 году и получил специальность «юрист».

На юридическое образование политика обратила внимание и судья, которая заметила, что Арашуков не стал вставать во время заседания. «На вопросы суда отвечаем стоя, тем более у вас образование юридическое», – отметила она.

В руководстве вуза пока никак не прокомментировали информацию о своем выпускнике.

Арашукова задержали утром 30 января на заседании Совфеда. Его лишили неприкосновенности. По версии следствия, сенатор причастен к убийствам лидера молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и претендента на пост премьера Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова в 2010 году. Отец арестованного – советник гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков тоже задержан 30 января. Его подозревают в хищении газа на 30 млрд рублей.