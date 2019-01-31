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31.01.2019 16:19
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Решение о выплате миллиона фунтов стерлингов экс-супруге петербургского банкира вступило в законную силу

Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение Выборгского районного суда, в соответствии с которым основной владелец петербургского Заубер-банка Александр Тимохин должен выплатить своей бывшей супруге, участнице известного клипа Анны Семенович «Я хочу быть с тобой» Анне Тимохиной, 1 миллион фунтов стерлингов.

Решение Выборгского районного суда Петербурга, отказавшего основному владельцу Заубер-банка Александру Тимохину в отмене той части брачного договора с бывшей супругой, в соответствии с которой он должен выплатить ей 1 миллион фунтов стерлингов после развода, вступило в законную силу 31 января. Соответствующее постановление вынес Санкт-Петербургский городской суд, в котором банкир пытался оспорить решение первой инстанции. Его бывшая супруга Анна Тимохина выиграла первую инстанцию благодаря юридической поддержке адвоката Дмитрия Ильина, который представляет ее интересы в судебном противостоянии с совладельцем Заубер-банка.

Сама Анна Тимохина на протяжении всего процесса пребывает в пенитенциарных учреждениях на основании приговора Московского районного суда Петербурга по уголовному делу о взятке. Суд приговорил женщину к 4 годам лишения свободы и к 50 000 долларов штрафа. В соответствии с этим приговором 27 апреля 2018 года Анна Тимохина, прилетев из Лондона в Петербург, передала старшему оперуполномоченному отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Московскому району 10 тысяч долларов. Деньги должны были стать вознаграждением за скорейшее незаконное возбуждение дела в отношении бывшего супруга женщины, 48-летнего бизнесмена Александра Тимохина. Он, напомним, является совладельцем банка «Заубер» и других серьезных активов в городе на Неве.

Получение взятки было разыграно в помещении уголовного розыска Московского района в рамках оперативного эксперимента. В тот же день деньги были изъяты сотрудниками Следственного комитета в ходе осмотра места происшествия. 20 декабря 2018 года приговор вступил в законную силу.

Пребывание Анны Тимохиной в следственном изоляторе, а потом и в колонии не только не помешало ее адвокату Дмитрию Ильину отстоять для нее в суде 1 миллион фунтов стерлингов – он умудрился принять эффективные юридические меры для того, чтобы наложить обременения на активы банкира на случай, если с взысканием упомянутого миллиона возникнут какие-то сложности. Но эта сторона противостояния пока не завершена.

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