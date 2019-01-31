На севере Петербурга трамвай отправил маршрутку в BMW, а другую маршрутку, забуксовавшую, подрезал автобус

Как минимум три ДТП сегодня, 31 января, осложняли движение по проспекту Науки.

Две аварии с общественным транспортом произошли на заснеженных участках дороги. Первый раз столкнулись трамвай, маршрутка и BMW X4 – в неё маршрутку, видимо, откинуло по инерции, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

На перекрёстке Науки и Гражданского проспекта маршрутка № К-178, по словам участников группы, и вовсе завязла в снегу на остановке, а «61-й автобус влез», спровоцировав ДТП.

На фотографиях аварии на пересечении Науки и Руставели видно чистый асфальт. Однако пристанищем для белого «Форда Фокуса», получившего удар от красного «Шевроле Лачетти», всё равно стал сугроб.

В комментариях отписалась водитель «Фокуса» Саша. «Веду репортаж из сугроба, так себе удовольствие, но житель из ближнего зарубежья решил, что этот день я проведу здесь, – иронизирует автолюбительница. – Нормально он бахнул, машинка не заводится. Я прямо на зелёный ехала, а красный товарищ пытался проскочить на мигающий красный».

Аварии, по предварительным данным, обошлись без серьёзных травм. Точные обстоятельства выясняются.