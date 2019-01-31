ЦБ РФ: Венесуэла не держала золотой запас в России

В Банке России опровергли информацию СМИ о хранении золотого запаса латиноамериканской республики в Москве.

«Эта информация не соответствует действительности», – цитирует ТАСС 31 января заявление председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной на встрече Ассоциации банков России.

Ранее СМИ рассказали, что почти 30 тонн золота из Каракаса якобы находилось в России. Его часть могли вывезти грузовым самолётом в Дубай.

Напомним, накануне Великобритания отказала властям Венесуэлы в использовании части золотого запаса страны, хранившегося в Лондоне. А США, признавшие временным президентом Венесуэлы главу распущенного Национального собрания страны Хуана Гуайдо, разрешили оппозиции пользоваться средствами Каракаса, хранившимися в Штатах.