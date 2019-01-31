ЦБ РФ: Венесуэла не держала золотой запас в России
В Банке России опровергли информацию СМИ о хранении золотого запаса латиноамериканской республики в Москве.
«Эта информация не соответствует действительности», – цитирует ТАСС 31 января заявление председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной на встрече Ассоциации банков России.
Ранее СМИ рассказали, что почти 30 тонн золота из Каракаса якобы находилось в России. Его часть могли вывезти грузовым самолётом в Дубай.
Напомним, накануне Великобритания отказала властям Венесуэлы в использовании части золотого запаса страны, хранившегося в Лондоне. А США, признавшие временным президентом Венесуэлы главу распущенного Национального собрания страны Хуана Гуайдо, разрешили оппозиции пользоваться средствами Каракаса, хранившимися в Штатах.
Справка:
Напомним, что Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы на фоне массовых протестов 23 января. Его полномочия признали США, Канада, Бразилия, Аргентина и другие страны. Ряд стран ЕС готовы признать Гуайдо президентом Венесуэлы, в случае если вступивший в должность 10 января Николас Мадуро не объявит о проведении новых выборов. Сам Мадуро уже заявил, что ультиматум ЕС отвергает и не собирается покидать свою должность. Законным президентом Николаса Мадуро считают РФ, Китай, Мексика и ряд других стран.