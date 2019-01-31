Вячеслав Захаров временно возглавил петербургский Госстройнадзор

Исполняющим обязанности начальника Службы Госстройнадзора и экспертизы назначен бывший заместитель главы ведомства Вячеслав Захаров. Ранее стало известно об увольнении руководителя службы Евгения Кима.

О назначении сообщает 31 января аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Линченко. Чиновник провел рабочую встречу с коллективом Госстройнадзора, в ходе которой поблагодарил за работу Евгения Кима и представил нового исполняющего обязанности руководителя Вячеслава Захарова.

Об увольнении Евгения Кима «Фонтанка» сообщила утром 31 января. Оно произошло на фоне визита в службу сотрудников ФСБ, связанного с возможными незаконными действиями сотрудников Госстройнадзора при исполнении инвестиционного fontanka.ru/2016/04/12/147/ договора города с компанией «Дельта». Он заключен в 2009 году и касается здания на Малой Морской улице, 5.