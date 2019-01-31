Польская церковь отказалась вступать в общение с «независимой» церковью Украины: «В нашем понимании это раскольники»

Польская церковь не будет вступать в общение с новой «независимой церковью» Украины. Об этом 31 января заявил архиепископ Люблинский и Холмский Авел, который прилетел в Москву на торжества в честь 10-летия интронизации патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Православная церковь Польши подчеркивает, что уврачевать раскол на Украине можно только через покаяние. Церковь имеет свою догматику и каноническое право, и мы всегда с критикой относимся к попыткам управлять ее жизнью со стороны одной единицы, как в католической церкви. Мы всегда подчеркиваем нашу православную соборность и настаиваем, чтобы вопрос Украины был решен в духе соборного понимания проблемы», – приводит слова владыки ТАСС.

Архиепископ считает, что выразить свою позицию коллективно могут представители многих поместных церквей, которые в эти дни прибыли в Россию.

«Многие представители церквей участвуют в торжествах, и думаю, что именно предстоятели церквей будут тем источником, который позволит прекратить разные спекуляции и выработать общую позицию. Иначе этот вопрос не решить», – отметил архиепископ.

Священнослужитель подтвердил, что православная церковь в Польше не вступает в общение с представителями так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ).

«В нашем понимании это раскольники, а церковь не может общаться с ними. Трудно сказать, почему Константинопольский патриарх Варфоломей принял такое решение, но это было сделано несогласно с православной практикой и дисциплиной», – добавил владыка.

По его мнению, политический шаг руководства Украины сделал так, что «проиграли все» – и Фанар, и Киев, и сами раскольники, которые не получили никакой обещанной независимости.

Напомним, что 3 февраля на Украине должна состояться интронизация так называемого «митрополита» Епифания Думенко, главы ПЦУ. На нее отказались прилететь представители афонских монастырей, несмотря на просьбу патриарха Константинопольского Варфоломея.