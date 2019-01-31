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Авто
31.01.2019 16:41
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Самый популярный автомобиль Европы – Volkswagen. BMW в списке нет

Volkswagen в 2018 году подтвердил статус самого популярного бренда в Европе. Немецкому концерну удалось продать в полтора раза больше автомобилей, чем занявшим второе и третье место Renault и Ford.

Такие данные опубликовало в своем отчете британское аналитическое агентство JATO. Согласно отчету, самым продаваемым автомобилем который год подряд стал Volkswagen Golf, который разошелся тиражом в 455 754 экземпляра. На втором месте Renault Clio – 336 268, на третьем опять Volkswagen, на этот раз Polo – 299 920 штук.

Интересно, что в список 25 самых продаваемых на континенте автомобилей вошел, например, Renault/Dacia Sandero, но не попал ни один BMW, и из Mercedes в списке всего одна модель, и то это «всего лишь» A-Class.

Среди брендов аналитики отмечают рост популярности Hyundai/KIA, Toyota, Volvo и Peugeot/Citroen (вместе с недавно приобретенным Opel) и одновременно падение популярности BMW и Mercedes, а также Fiat/Chrysler и Ford. Замыкает список аутсайдеров Renault/Nissan, несмотря на упомянутые выше успехи в продажах.

Продолжился переход с традиционных автомобилей на внедорожники, хотя и не такими быстрыми темпами, как в Америке. В целом в Европе за год было зарегистрировано 5,4 миллиона внедорожников, что на 19% больше, чем в 2017 году.

Таким образом, доля кроссоверов на рынке увеличилась с 29,2% до 34,6%. Устойчиво растущий спрос на внедорожники отмечался все предыдущие годы, при этом их продажи росли на 20 – 25 процентов ежегодно начиная с 2014 года. Большую часть роста обеспечили небольшие кроссоверы и совсем компактные «паркетники», они же «девчоночьи джипы».

Эти тенденции, безусловно, отразились и на других сегментах рынка, что привело к существенному падению продаж MPV (минивэнов), а также среднеразмерных «семейных» седанов и больших внедорожников. Самое заметное падение продаж у минивэнов — сразу минус 27 процентов.

Скриншот с www.jato.com
Скриншот с www.jato.com

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Для автомобилей с дизельными двигателями 2018 год стал, по мнению аналитиков, худшим с 2001 года. Во всех странах Европы падения продаж было двузначным, причем в Великобритании эта цифра доходила до 30 процентов, а в станах Бенилюкса — до 22 процентов.

В то же время 2018 год стал лучшим для гибридов, автомобилей на топливных элементах и электромобилей. Таких машин было продано за 12 месяцев почти миллион, а точнее 944 800, что составляет 6,1% доли рынка. Это сразу на 200 тысяч больше, чем 2017 году.

Примечательно, что большая часть роста пришлась на чистые электромобили, которые обошли на рынке даже очень популярные «подключаемые» гибриды. Самым крупным рынком для электромобилей осталась Норвегия, где доля этого типа машин достигла 31 процента. За ней следуют Германия и Франция, на четвертое место по «электрокарам» вышла Голландия, отодвинув Великобританию.

В целом в Европе в 2018 году было зарегистрировано 15,6 миллиона новых автомобилей. Аналитики считают, что прошедший год был пиковым для автомобильного рынка, и в будущем такие цифры вряд ли достижимы. Изменяется и структура автопарка: дизели продолжают терять позиции, электромобили – их отвоевывать, европейцы вслед за американцами теряют интерес к седанам и хетчбэкам, обращая все больше внимания на SUV. Но, в отличие от Америки, в Европе доминируют компактные и небольшие кроссоверы.

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