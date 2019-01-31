Руины корпуса Военной коллегии стали общежитием для академии Следственного комитета

Заброшенный корпус Военной коллегии на Мойке, 96, открылся после реконструкции. Теперь в здании размещается общежитие для студентов академии Следственного комитета.

Как сообщает 31 января пресс-служба подрядчика, памятник регионального значения долгое время не мог найти хозяина и разрушался – кровля обрушилась, провалились перекрытия, разбились оконные стекла. В 2014 году корпуса передали Санкт-Петербургской академии Следственного комитета РФ.

Строителям удалось практически собрать руины здания заново. Поскольку у академии не было своего помещения для общежития, а студентов нужно было расселить срочно, глава Следкома Александр Бастрыкин поставил для работ жесткие рамки – чуть более трех месяцев. При круглосуточной работе строители смогли реконструировать помещение почти с нуля, восстановить перекрытия и воссоздать в историческом центре города 3203,2 кв. м площадей, заново проложив инженерные системы.

В декабре 2018 года объект сдали, а через месяц сюда въехали студенты Санкт-Петербургской академии Следственного комитета. На пяти этажах здания с кухнями и прачечной поселили 180 учащихся – в комнатах с отдельными санузлами в каждой.

Комплекс зданий Военной коллегии выходит на набережную реки Мойки, улицу Декабристов и в сад дворца Юсуповых. Основной корпус возвел неустановленный архитектор в 1740-х годах. Затем его реконструировали и дополнили зданием архива в 1806–1809-х годах архитекторы Луиджи Руска и Александр Штаубер. Военная коллегия – памятник регионального значения. Еще в 2008 году его планировала реконструировать под элитное жилье шведская компания, но территорию ей так и не передали. Корпуса продолжали пустовать и разрушаться, пока в 2014 году Военную коллегию не отдали академии Следственного комитета РФ. Реконструкцию провела ГК «РосСтройИнвест».