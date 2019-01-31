Европарламент официально признал Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы

Главный законодательный орган Европейского Союза одобрил резолюцию по ситуации в Венесуэле, где власть оппозиционного лидера Национальной ассамблеи республики названа легитимной.

«Гуайдо – единственный законный временный президент страны до тех пор, пока не будут проведены новые свободные, прозрачные и заслуживающие доверия президентские выборы для восстановления демократии», – об этом 31 января сообщается на сайте Европейского парламента.

Еврочиновники подчеркивают в своей резолюции, что Хуан Гуайдо, который сам назначил себя главой республики, сделал это в соответствии с конституцией.

Решение в Брюсселе было принято большинство голосов: за – 439, против – 104.

Напомним, что Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы на фоне массовых протестов 23 января. Его полномочия признали США, Канада, Бразилия, Аргентина и другие страны. Ряд стран ЕС готовы признать Гуайдо президентом Венесуэлы, в случае если вступивший в должность 10 января Николас Мадуро не объявит о проведении новых выборов. Сам Мадуро уже заявил, что ультиматум ЕС отвергает и не собирается покидать свою должность. Законным президентом Николаса Мадуро считают РФ, Китай, Мексика и ряд других стран.