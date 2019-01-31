Самолёт авиакомпании «Россия» летел из Москвы в Петербург 5,5 часов

Рейс FV 6028 авиакомпании «Россия» прилетел в Петербург из столичного Внуково с задержкой в 5,5 часов. Самолёт должен был приземлиться в Пулково ещё в 13.10 31 января, однако этого не произошло.

Судя по данным сервиса Flightradar, борт долетел до Северной столицы, сделал несколько кругов в районе Металлостроя и вернулся обратно во Внуково. В пресс-службе Пулково на запрос «Фонтанки» ответили, что командир судна повернул из-за неподходящих погодных условий. При этом в петербургском аэропорту отметили, что у них всё штатно и с погодой проблем нет. Это подтверждает и тот факт, что другие самолёты приземлялись по расписанию.

В 17.05 рейс FV 6028 всё же сел в Петербурге. На официальный запрос «Фонтанки» о причинах задержки в авиакомпании «Россия» оперативно ответить не смогли.