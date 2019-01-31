Смольный ищет подрядчика для очистки Муринского ручья от донных отложений

Комитет по природопользованию ищет подрядчика для очистки от донных отложений участка Муринского ручья от Гражданского проспекта до улицы Руставели. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Начальная стоимость контракта составляет 27,7 млн рублей. Все работы должны быть завершены до конца июля 2019 года. Исполнителю предстоит поднять и вывезти донные отложения, замостить откосы ручья 25 сантиметровым слоем гранитного щебня, покрыть его грунтом и засеять травой.

Напомним, в 2017 году Смольный заключил два контракта на очистку участка Муринского ручья – на 18 и 31 млн рублей. Оба контракта позднее были расторгнуты. В рамках первого успели выполнить работ на 8,2 млн рублей, в рамках второго — на 8,5 млн.

Как пояснили «Фонтанке» в комитете по природопользованию 31 января, два года назад успели очистить половину территории ручья между Гражданским проспектом и улицей Руставелли. В этом году подрядчику предстоит завершить очистку второй половины участка и укрепить берега Муринского ручья на всем протяжении отрезка водного объекта.