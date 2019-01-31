«Алиса в Стране чудес» пришла на помощь ветеранам театра и кино

Известные российские актёры приняли участие в совместном проекте с Благотворительным фондом «Артист» – они записали аудиокнигу «Алиса в Стране чудес», средства от продажи которой будут направлены на помощь подопечным фонда.

В записи романа Льюиса Кэрролла участвовали Алиса Фрейндлих, Евгений Миронов, Игорь Ясулович, Чулпан Хаматова, Михаил Боярский, Олег Басилашвили и многие другие. Презентация прошла в Москве, в новом пространстве Театра наций. Как сказано на сайте БФ «Артист», актёры «в формате дружеского разговора за чашкой чая презентовали аудиокнигу, почитали знаменитый роман Льюиса Кэролла, рассказали о том, как происходила запись диска, порассуждали о месте сказки в нашем мире и посетовали на то, как мало сегодня аудиокниг».

Идея создания аудиокниги в поддержку ветеранов театра и кино принадлежит Алисе Фрейндлих и внуку актрисы, режиссёру Никите Владимирову. Их поддержали друзья и учредители фонда.

Алиса Фрейндлих выступила в роли рассказчика, роль Алисы досталась Чулпан Хаматовой, Белого Кролика – Евгению Миронову, который признался, что работа была для него не самой простой и он «не сразу нашёл голос для своего Кролика». Михаил Боярский стал Синей Гусеницей, а роль Чеширского Кота примерил на себя Олег Басилашвили. Режиссёром проекта стал Дмитрий Николаев, для которого «запись аудиокниги была тоже как путешествие в Страну чудес». «То ощущение счастья, которое я испытывал во время работы с известными артистами, воплотилось в жизнь. Люди, которые будут слушать эту книгу, тоже, надеюсь, испытают те же положительные эмоции», – сказал режиссёр.

Пока аудиокнига выпущена ограниченным тиражом и недоступна для продажи, но все желающие могут сделать предзаказ на сайте фонда «Артист». А в течение ближайших месяцев, как пообещала Мария Миронова, одна из учредителей фонда, «Алиса в Стране чудес» поступит в продажу – реализация будет осуществляться в театрах Москвы и Санкт-Петербурга, а также в Интернете.