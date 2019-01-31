Роскомнадзор снова нашел нарушения у Би-би-си в России

Российское надзорное ведомство выявило нарушения у российского вещателя BBC World News – ООО «Бритиш телевижн». Об этом в Роскомнадзоре рассказали на пресс-конференции по итогам проверки.

«Внеплановая проверка в отношении ООО «Бритиш телевижн», осуществляющего вещание телеканала BBC World News в РФ, завершена. Выявлены определенные нарушения. В настоящий момент производится оценка процессуального статуса данных нарушений», – цитирует 31 января заявление ведомства ТАСС.

Роскомнадзор отметил, что о мерах реагирования будет сообщено позже.

Напомним, что 20 декабря медиарегулятор Ofcom объявил, что увидел в действиях RT нарушения правил беспристрастности, после чего вынес семь предупреждений. По словам редактора RT Маргариты Симоньян, телеканалу «недвусмысленно дали понять, что будут отбирать лицензию». После этого российское надзорное ведомство анонсировало проверку интернет-ресурсов Би-би-си и вещающего, в том числе, на территории России канала BBC World News на предмет соблюдения законодательства РФ. В российском МИДе заверили в том, что «давно пора» дать зеркальный ответ на действия британской стороны.

Ранее проверка показала, что британская компания якобы транслирует «идеологические установки международных террористических организаций», в частности в программах BBC обнаружили цитаты лидера запрещенной в России террористической организации ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади.

В результате проверки интернет-ресурсов BBC выявлены материалы, транслирующие идеологические установки международных террористических организаций (цитаты террориста Аль-Багдади). В данный момент проводится экспертиза соответствия данных материалов нормам законодательства РФ. — Роскомнадзор (@roscomnadzor) 10 января 2019 г.

При этом в самой компании неоднократно заявляли, что работают с соблюдением норм российского законодательства.