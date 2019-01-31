На Украине отчитались о предотвращении 11 покушений на Порошенко

Украинское управление государственной охраны заявило, что для проведения мероприятий с участием первых лиц были усилены меры безопасности.

«В 2018 году было предотвращено около 11 покушений только на президента нашего государства», – рассказал 31 января в эфире «Украинского радио» начальник управления государственной охраны республики Валерий Гелетей.

По его словам, любое публичное мероприятие с участием первых лиц требует особых условий. «Усиливаются меры безопасности и учитываются все те недостатки, которые были в прошлые годы», – рассказал Гелетей. Он не раскрыл детали попыток покушения на Петра Порошенко, однако отметил, что такие случаи регулярно случаются.

При этом он выступает за то, чтобы государственная охрана была и у так называемого предстоятеля Православной церкви Украины Епифания, образованной в середине декабря прошлого года. РПЦ и УПЦ считают её раскольнической.