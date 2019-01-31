Акции народ не интересуют. ВЦИОМ рассказал, что покупают россияне

В 2018 году самым популярным приобретением у россиян стали мобильные телефоны или смартфоны. По сравнению с 2013 годом их купили вдвое больше людей. А вот в 2019 году большинство планирует потратиться на ремонт и обстановку квартиры.

ВЦИОМ 31 января опубликовал результаты исследования потребительских возможностей и планов россиян. По результатам опросов, в 2018 году большинство россиян – 28% респондентов – купили мобильный телефон или смартфон. Это на 2% больше, чем в 2017 году. На бытовую технику и ремонт квартиры потратились по 19% опрошенных, что тоже превышает прошлогодний показатель.

На туристические поездки – чуть меньше, 14%, однако в 2018 году путевки обогнали по популярности автомобили и телевизоры, которые в 2017-м покупали чаще, как и шедшее с ними вровень образование. Телевизоры в минувшем году приобрели 12% россиян, еще по 10% опрошенных оплачивали учебу и покупали компьютеры или планшеты. Автомобиль появился лишь у каждого десятого (9%).

В 2019 году большинство россиян (26%) планирует заняться ремонтом квартир, а 22% намерены отправиться в турпоездки. Еще 15% собираются приобретать бытовую технику. На собственную учебу или обучение детей планируют потратиться 12%, а каждый десятый (10%) хочет купить автомобиль или жилье.

Меньше всего в 2019 году оказались востребованы акции и другие ценные бумаги (0%), видеокамеры с фотоаппаратами (1%), мультимедийная техника (2%), а также гаражи и парковочные места (2%).

Впрочем, большинство опрошенных предпочитают экономить. В 2018 году 29% респондентов не купили ничего из предложенного исследователями списка, а 30% не собираются и в нынешнем.

«Судя по нашим данным, в потребительских настроениях россиян наметилось оживление. Некоторые группы товаров переживают спад (видеокамеры, фотоаппараты, дачи), – прокомментировал результаты руководитель Центра социально-экономических исследований НИСоцУ Олег Чернозуб. – Тем интереснее тот факт, что по остальным товарным группам намечается рост. Если он окажется устойчивым, это очень хороший сигнал для экономики».