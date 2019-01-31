Верховный суд не позволил «Трансстрою» взыскать убытки со Смольного за депо «Южное»

Верховный суд отказал АО «Корпорация «Трансстрой» во взыскании с заказчика убытков по контракту на строительство депо «Южное». При этом ранее суд решил, что сам контракт город расторг незаконно.

В определении значится: «отказать акционерному обществу «Корпорация «Трансстрой» в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации». «Трансстрой» пытался взыскать со Смольного порядка 300 млн рублей убытков, мотивировав это задолженностью заказчика и потерями от простоя техники.

Напомним, ранее тот же Верховный суд подвел черту под спором Смольного и АО «Корпорация «Трансстрой», подтвердив, что город не имел права в одностороннем порядке расторгать контракт с подрядчиком на строительство депо «Южное».

Этот контракт на 6,6 млрд был разорван в декабре 2016 года. Смольный утверждает, что подрядчик сорвал сроки работ (сдал в 2016-м работы только на 1 млрд вместо 2 млрд) и не освоил 360 млн рублей аванса. По данным сайта госзакупок, с 2014 года «Трансстрой» исполнил контракт на 3,1 млрд рублей. Соглашение истекало 20 января 2018 года.