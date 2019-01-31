В Таллине эвакуировали пассажиров из задымившегося самолёта

Пассажиры, вылетевшие из Хельсинки, были эвакуированы с самолета в аэропорту Таллина из-за дыма в кабине пилотов. Инцидент произошёл вечером 30 января на борту судна, принадлежащего компании Norra («дочка» Finnair).

Как 31 января рассказали в пресс-службе Finnair, после приземления на съезде с взлётно-посадочной полосы пилоты заметили дым в кабине и решили эвакуировать пассажиров, пишет Yle. Экипаж из четырёх человек и 42 пассажира сошли на землю по откидным трапам через аварийные выходы, подтвердили в аэропорту Таллина.

По предварительным данным, задымление произошло из-за неисправного реле в кабине. В связи с ремонтом воздушного судна в Таллине были отменены рейсы между Хельсинки и Турку вечером 310 января и утром 31 января.

Самолёты Norra летают также между Петербургом и Хельсинки.