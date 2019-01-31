Создатели Лахта Центра рассказали о технологиях комплекса

На Youtube-канале Лахта Центра появился ролик, представляющий многофункциональный комплекс как супертехнологичный город будущего.

Как рассказали создатели проекта, вызовом для инженеров и конструкторов стала сложная архитектура : закручивающаяся вокруг своей оси башня и сопоставимое с ней по площади многофункциональное здание с атриумом, «парящее» над землей благодаря наклонным конструкциям и консолям. Даже вход в комплекс решен в виде отдельного здания-арки.

Они отмечают, что обеспечить комплекс, сравнимый с небольшим компактным городом, системами жизнеобеспечения - технологическая сверхзадача. Эти системы поддерживают микроклимат, снабжают Лахта Центр энергией и водой.

Здание разделено техническими этажами на четыре автономных блока – это можно сравнить с 20-этажными высотками, установленными друг на друга. Чтобы доставить воду на самый верх башни Лахта Центра, на технических уровнях установлены насосные станции с резервными емкостями.

Оптимальный маршрут до любой точки поможет составить смарт-система управления вертикальным транспортом. Лифты – главные средства передвижения Лахта Центра, их здесь больше сотни.

Техническое состояние Лахта Центра отслеживает отдельная информационная система. Сюда стекаются данные о состоянии всех конструкций комплекса – от свай, погруженных на глубину 82 метра, до шпиля на высоте 462 метра. Все системы обслуживания комплекса скрыты от взглядов посетителей. И наверху – в шпиле, и под крышей многофункционального здания – инженерные коммуникации. Подземный уровень под всей площадью комплекса – стилобат. Здесь сосредоточены жизненно-важные инженерные коммуникации и зоны парковок.