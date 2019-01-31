За упавшую на ребенка железную дверь в магазине на Ленинском предприниматель заплатит 150 тысяч рублей штрафа

Владелец магазина, в котором тяжёлая железная дверь упала на четырёхлетнего мальчика, сломав ему бедро, получил штраф в размере 150 тысяч рублей. Ещё почти 181 тысячу предприниматель выплатил Территориальному фонду ОМС по Петербургу. Приговор огласил 31 января Кировский районный суд.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, индивидуальный предприниматель Игорь Орлов признан виновным по ч.2 ст.238 УК РФ («Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). В июне 2018 года в магазине Орлова на Ленинском проспекте, где продавались лакокрасочные материалы, окна и двери, плохо закреплённая взломостойкая дверь «Зенит» упала на четырёхлетнего посетителя. (Отметим, что вес такого изделия колеблется от 110 до 130 кг.)

В результате у ребёнка диагностировали перелом бедренной кости и ссадины с кровоизлиянием груди. Увечья были квалифицированы как тяжкие. Бизнесмен свою вину признал, а его защита добавила, что он активно помогал семье в лечении мальчика, поэтому родители претензий к владельцу магазина не имеют.