Суд запретил городским властям расторгать контракт с «Метростроем» на строительство оранжевой линии

Контракт на строительство Лахтинско-Правобережной ветки метро будет действовать до конца судебного разбирательства между «Метростроем» и петербургской Дирекцией транспортного строительства (ДТС). Такая обеспечительная мера определена Арбитражным судом Санкт-Петербурга по иску компании к городским властям о незаконном расторжении соглашения.

Сведения о принятии обеспечительных мер размещены на сайте «Электронное правосудие», однако само определение еще не опубликовано. Информацию о том, что оно касается строительства оранжевой линии метро «Фонтанке» подтвердил собеседник, близкий к транспортному блоку Санкт-Петербурга.

Напомним, уведомления об одностороннем отказе от исполнения контрактов на строительство оранжевой, коричневой и фиолетовой линий Смольный направил «Метрострою» 21 января, а 29 января компания подала сразу 4 иска (по фиолетовой линии у компании было 2 контракта) с требованием признать расторжения незаконными. Кроме того, по всем искам «Метрострой» заявил ходатайства с требованием принять обеспечительные меры в виде приостановки расторжения контрактов на время судебного разбирательства.

Стоит отметить, что 29 января председатель городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин заявил о том, что конкурсы на поиск новых подрядчиков для строительства подземки пройдут на текущей неделе. Переговоры с подрядчиками уже ведутся, а в Смольном надеются, что новый строитель подземки успеет закончить со станциями «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» до осени 2019 года.

Накануне исков от «Метростроя» в похожем случае бизнесу удалось отстоять свою правоту: 28 января Верховный суд РФ признал правоту компании «Трансстрой», которая оспаривала решение Смольного о расторжении контракта на строительство депо «Южное».