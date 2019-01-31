Фонд «Петербургская политика»: Масштабы преследования чиновников вернулись к сталинским временам

Фонд «Петербургская политика» опубликовал доклад «Чистки чиновничества в современной России». Эксперты проанализировали все известные факты преследования правоохранительными органами представителей российской власти за последние несколько лет, и пришли к выводу, что подобного в России не было со времён «хрущёвской оттепели».

«С момента смерти Иосифа Сталина прецеденты «чисток» (популярное слово 30-40-х годов) среди чиновников с участием силовых структур были единичными. В 50-60-е годы влияние и статус силовых структур после разоблачения репрессий заметно снизились… …В брежневский период политические репрессии затрагивали преимущественно диссидентское движение… …Существенное изменение ситуации происходит на стыке нулевых и 10-х годов», – констатируют аналитики.

Начиная с 1992 года самым масштабным на уголовные дела против элиты стал 2016 год (39 обвинительных приговоров). Резкий рост числа «посадок» чиновников начался в 10-х годах текущего столетия. За один 2012 год количество обвинительных приговоров выросло вдвое по сравнению с «нулевыми» (16 приговоров).

Анализ динамики преследований показал, что сначала резко возросло количество уголовных дел и арестов глав муниципалитетов и региональных чиновников среднего звена. После сего начались крупные резонансные расследования и аресты в отношении действующих глав регионов (Никита Белых, Александр Хорошавин, Вячеслав Гайзер) а также высокопоставленных федеральных чиновников вплоть до министров (Алексей Улюкаев, Анатолий Сердюков).

Самой уязвимой категорией остаются региональные власти. 75 губернаторов, их замов, 106 мэров были признаны виновными в злоупотреблении служебным положением.

При этом жертвами чисток стали тридцать руководителей региональных управлений МВД, ФСИН, МЧС, СледКома и налоговой службы. Осуждённых сотрудников ФСБ авторы доклада не обнаружили.

Политологи прогнозируют дальнейший рост репрессивной динамики. С начала 2019 года был арестован целый ряд высокопоставленных чиновников. В то числе мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярев, замминистра энергетики Вячеслав Кравченко и вице-губернатор Ленинградской области Олег Коваль.

Накануне в Москве прямо во время заседания Совета Федерации был задержан сенатор от Карачаево-Черкесской республики Рауф Арашуков. Ему предъявлено обвинение в причастности к двум убийствам.