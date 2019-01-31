«Петербургская Недвижимость» отметила рост спроса на элитные проекты

«Петербургская Недвижимость»

Ведущий строительный брокер отмечает высокие темпы продаж нового элитного дома на Петровском острове The One от Setl City.

Дом премиум-класса в клубном стиле строится на самом берегу Малой Невы. В основе проекта лежит концепция уединения и приватности – высота составляет всего 8 этажей, а для безопасности жителей разработана трехступенчатая система доступа. Закрытая территория включает детские и спортивные площадки, променад для прогулок, также предусмотрен собственный выход на набережную.

При проектировании дома использовались передовые разработки. Впервые в элитном доме от Setl City был реализован формат интеллектуальных квартир – зонирование пространства предполагает максимально эффективное использование каждого квадратного метра. Сейчас к покупке доступны варианты от двухкомнатных до пятикомнатных квартир. В большинстве квартир кухня объединена с гостиной, за счет чего формируется единое пространство для сбора всей семьи или приема гостей.

Приобрести квартиру в The One можно несколькими способами: 100% оплата, ипотека от банка ВТБ или беспроцентная рассрочка от застройщика сроком до 4 лет с первым взносом от 20%. Все услуги по сопровождению сделки, включая юридическое сопровождение и помощь в оформлении документов в «Петербургской Недвижимости» бесплатны.

ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «The ONE» – застройщик ООО «Альянс Сити Строй», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/the-one/declarations