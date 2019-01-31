Строительство
«Петербургская Недвижимость» отметила рост спроса на элитные проекты
«Петербургская Недвижимость»
Ведущий строительный брокер отмечает высокие темпы продаж нового элитного дома на Петровском острове The One от Setl City.
Дом премиум-класса в клубном стиле строится на самом берегу Малой Невы. В основе проекта лежит концепция уединения и приватности – высота составляет всего 8 этажей, а для безопасности жителей разработана трехступенчатая система доступа. Закрытая территория включает детские и спортивные площадки, променад для прогулок, также предусмотрен собственный выход на набережную.
При проектировании дома использовались передовые разработки. Впервые в элитном доме от Setl City был реализован формат интеллектуальных квартир – зонирование пространства предполагает максимально эффективное использование каждого квадратного метра. Сейчас к покупке доступны варианты от двухкомнатных до пятикомнатных квартир. В большинстве квартир кухня объединена с гостиной, за счет чего формируется единое пространство для сбора всей семьи или приема гостей.
Приобрести квартиру в The One можно несколькими способами: 100% оплата, ипотека от банка ВТБ или беспроцентная рассрочка от застройщика сроком до 4 лет с первым взносом от 20%. Все услуги по сопровождению сделки, включая юридическое сопровождение и помощь в оформлении документов в «Петербургской Недвижимости» бесплатны.
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ЖК «The ONE» – застройщик ООО «Альянс Сити Строй», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/the-one/declarations