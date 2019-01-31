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Авто
31.01.2019 14:10
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Новый дорожный эксперимент придумали в Москве – турбоперекресток

Новый эксперимент с дорожной разметкой проведут в 2019 году в Москве. В районе Чертаново появится первый в России круговой перекресток, где движение будет осуществляться по принципу «турбокольца».

На турбокольцевом перекрестке направляющая разметка выводит большинство направлений по оптимальной траектории. Такое нововведение должно избавить водителей от лишних маневров, снизить аварийность на «кольце» и повысить его пропускную способность на 20%, сообщает 31 января Autonews со ссылкой на Центр организации дорожного движения столицы.

Autonews

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«Преимущества пилотного турбоперекрестка очевидны. Снижается число конфликтных точек, повышается скорость движения, как результат — на 20-30% увеличивается пропускная способность перекрестка. В сущности, обеспечивается принцип «едущие прямо не должны перестраиваться», просто не на обычных перекрестках, а на кольцевых», — пояснили в ЦОДД.

Пилотный турбокольцевой перекресток сделают на пересечении Чертановской улицы с улицей Красного Маяка. На подъездах установят информационные щиты, которые будут предупреждать водителей о приближении к перекрестку нового типа, также информацию о нем включат в сервис «Яндекс.Навигатор». За ситуацией на перекрестке будут наблюдать в режиме реального времени при помощи камер.

Турбокольцевые перекрестки уже есть, например, в странах Европы, Северной и Южной Америки, в ЮАР. Активнее всего такой разметкой пользуются в Нидерландах, Польше и Германии.

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