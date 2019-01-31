У «моста глупости» тоже эвакуация: свой путь прервала вторая машина за день. Это мусоровоз

Удивительный день 31 января! Накануне в Петербурге было исключительно мало ДТП, и вот сегодня под «мостом глупости» на Софийской улице – сразу два. Первое и второе в этом году.

После «Газели», застрявшей там утром на камеру, не прошёл мусоровоз «КамАЗ»: мост снял с него контейнер, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» и твиттер моста.

«КамАЗ», по подсчётам твиттера, – 164-я «жертва» «кровожадной конструкции».

Не расслабляемся! Второй за сегодня и за этот год! Мусоровоз снес свое пухто наглухо!

164! pic.twitter.com/fua5Rzn9tx — Мост глупости (@FoolsBridge) 31 января 2019 г.

До этого, без малого два месяца, охотник спал. Последнее ДТП там очевидцы зафиксировали 6 декабря. Видимо, оттепель разбудила мост. А может быть, у него тоже проходит эвакуация.