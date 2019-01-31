Происшествия
У «моста глупости» тоже эвакуация: свой путь прервала вторая машина за день. Это мусоровоз
Удивительный день 31 января! Накануне в Петербурге было исключительно мало ДТП, и вот сегодня под «мостом глупости» на Софийской улице – сразу два. Первое и второе в этом году.
После «Газели», застрявшей там утром на камеру, не прошёл мусоровоз «КамАЗ»: мост снял с него контейнер, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» и твиттер моста.
«КамАЗ», по подсчётам твиттера, – 164-я «жертва» «кровожадной конструкции».
Не расслабляемся! Второй за сегодня и за этот год! Мусоровоз снес свое пухто наглухо!
164! pic.twitter.com/fua5Rzn9tx
— Мост глупости (@FoolsBridge) 31 января 2019 г.
До этого, без малого два месяца, охотник спал. Последнее ДТП там очевидцы зафиксировали 6 декабря. Видимо, оттепель разбудила мост. А может быть, у него тоже проходит эвакуация.
Справка:
«Мост глупости» официально называется мостом № 1 через левый приток реки Кузьминки по Софийской улице. Он построен в 2009 году и передан в эксплуатацию в 2014-м, и с тех пор под ним регулярно застревает транспорт, особенно «Газели». Из-за этого над ним повесили растяжку с соответствующим предупреждением.
Городские власти активно взялись за мост после того, как юбилейная 150-я «Газель» застряла под ним в День города, 27 мая. Ряд мер по снижению аварийности оказался более-менее эффективен: ДТП стало заметно меньше.