Волна заминирований докатилась до Москвы. Бомбы ищут на 10 объектах

Неизвестным понадобилось около 10 минут, чтобы сообщить о взрывных устройствах, заложенных в десятке зданий в столице. Под удар попали торговые центры «Ереван Плаза», «Европарк» и «Рио», а также университет РТУ МИРЭА и сеть кинотеатров «Синема стар».

«В Москве стали поступать массовые сообщения об угрозах взрыва в торговых центрах и образовательных учреждениях. На данный момент проверяются более 10 объектов, в основном торговые центры», – цитирует 31 января ТАСС заявление экстренных служб столицы.

По всем адресам, которые указали анонимы, проверку проводят МЧС, полиция и кинологи. Информация об эвакуации не поступала. Однако в социальных сетях рассказали, что студентам МИТХТ отменили экзамены, а посетителей ТЦ «Рио» вывели на улицу.

Напомним, что сегодня, 31 января, анонимы сообщили о заминиованиях в нескольких российских городах, включая Петербург.