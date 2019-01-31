В Петербурге начали подделывать новые двухтысячные купюры

Центральный банк обнаружил в Петербурге первые поддельные двухтысячные купюры, по мнению финансистов, местного производства. Всего в городе за 2018 год в Петербурге были обнаружены 4263 фальшивые банкноты ЦБ РФ.

«71% из них имеют номинал 5 000 рублей, 26,3% – 1 000 рублей. Доля новых банкнот номиналом 2 000 рублей в общем количестве подделок незначительна – 1% (45 штук)», – сообщили в регуляторе 31 января.

По словам начальника начальника Управления наличного денежного обращения Северо-Западного ГУ Банка России Павла Шаптала, подделки банкнот номиналом 2000 рублей образца 2017 года, выявленные на данный момент, примитивные.

«Подделку такого номинала может отличить каждый человек, знающий основные защитные признаки купюр: например, защитную нить, цветопеременные элементы или скрытое изображение символа рубля, называемое КИПП-эффектом (проявляется при рассмотрении купюры под углом)», – уточнил он.

Также были выявлены за год 214 поддельных долларов, 15 поддельных евро, 3 фальшивые банкноты китайских юаней и 1 подделка английского фунта стерлингов. В 2017 году в Петербурге были обнаружены подделки только долларов США и евро. В 2018 году в Петербурге была обнаружена всего одна поддельная монета номиналом 10 рублей.