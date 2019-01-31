Автобусы, машины и полицейский УАЗ обстреляли на Коммуны. Очевидцы дали наводку

Стрельбу по машинам устроили минувшей ночью в Красногвардейском районе Петербурга. Люди не пострадали. Полиция сообщает о поиске злоумышленников, а ГУП «Пассажиравтотранс» – о задержании.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел около 1:20 31 января у дома 40 по улице Коммуны, у пересечения с проспектом Энтузиастов. Некто стрелял из неустановленного оружия по проезжавшим мимо автобусам и припаркованным автомобилям (без водителей), среди которых был и служебный УАЗ.

К счастью, обошлось без пострадавших. У автобусов и припаркованных машин повреждены лобовые стекла, а служебной повредило стекло задней двери.

Стражи порядка установили гражданина, который снимал происходящее на мобильный телефон. «Полицейскими приняты все необходимые меры к розыску и задержанию злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – отмечается в сообщении.

«Обстреляли два автобуса: 92 и 27 маршрутов. Кто живёт в этом доме, в 22:45, вы не слышали какие-нибудь хлопки? Стреляли из первой – второй парадной. Или из окна, или с общего балкона, – рассказывает Татьяна в группе «Ладожская рулит! Красногвардейский р-н» «ВКонтакте». И объясняет, почему, по её предположению, именно из этих парадных: – Видно было, как в момент выстрела люди, проходившие мимо второй парадной, задрав головы, стали вверх смотреть».

Пресс-служба СПб ГУП «Пассажиравтотранс» рассказала «Фонтанке» подробности, откорректировав информацию главка: «Около 22:40 водитель автобуса №92, производя высадку пассажиров на остановке, услышал хлопок, и затем при осмотре автобуса обнаружил повреждение на боковом стекле, предположительно, от выстрела. На место была вызвана полиция. Через некоторое время было повреждено лобовое стекло автобуса № 92, следовавшего за ним, а также легковые автомобили».

Сотрудники полиции, прибывшие на место инцидента, задержали стрелков, добавили в пресс-службе предприятия.