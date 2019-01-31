Финляндия вошла в пятёрку самых безопасных стран для соло-путешественников

Сингапур возглавил список самых безопасных стран для путешествующих в одиночку, сообщает Lonelyplanet.

В десятку стран, где соло-турист может ничего не бояться, вошли также Норвегия, Исландия, Финляндия, Узбекистан, Гонконг, Швейцария, Канада, Индонезия и Дания.

Опаснее всего путешествовать в одиноку в Венесуэле, Афганистане, Южном Судане, Габоне и Либерии.

При составлении доклада Solo Travel Safety Report 2019 исследователи одного из сервисов бронирования использовали Глобальный индекс миролюбия и Глобальный доклад о правопорядке Института Гэллапа. Они основаны на отзывах жителей 142 стран, ответивших на вопросы о том, безопасно ли они чувствуют себя ночью, передвигаясь в одиночку, уверены ли они в местной полиции, становились ли они когда -нибудь жертвой нападения или ограбления.

Глобальный индекс мира от Института экономики и мира, который считается ведущим мировым рейтингом по показателям мира, с 2008 года называет самой безопасной страной Исландию. За ней следуют Норвегия, Дания, Сингапур и Новая Зеландия. Исландию же на днях признал самой безопасной страной нашей планеты и финансовый журнал Global Finance.