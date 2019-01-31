В январе петербуржцам досталось 10 часов солнца. В семь раз больше декабря

Январь в Петербурге выдался довольно солнечным. К такому выводу можно прийти, изучив наблюдения специалистов Северо-Западного управления по гидрометеорологии (УГМС).

«В уходящем месяце солнечного света было почти в семь раз больше, чем в декабре», – рассказал «Фонтанке» 31 января главный синоптик города на Неве Александр Колесов.

«Без учёта сегодняшнего дня, солнце светило над Петербургом восемь часов. С сегодняшним будет около десяти», – подвёл итог глава метеорологической службы. Кроме того, пояснил Александр Колесов, были дни, когда солнце находилось очень низко над горизонтом, из-за чего специальный прибор его не зафиксировал. В общей сложности, горожане наслаждались январскими солнечными лучами 9 дней из 31.

Декабрь в Северной столице был тёплым, сухим и пасмурным. Петербуржцы почти не видели солнца. За весь месяц оно выглядывало из-за туч и облаков всего на 1,4 часа.