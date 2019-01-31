«Выпил алкоголь из Duty Free, и больше ничего не помню». Сотрудник Пулково арестован за дебош в самолете Санкт-Петербург - Анталья

В Сочи арестован сотрудник петербургского аэропорта Пулково Андрей Тищенко. Он обвинен в дебоше на борту самолета компании «Россия», летевшего в Анталью.

Как сообщает 31 января Следственный комитет, мера пресечения избрана Тищенко на два месяца.

34-летний Тищенко работает в Пулково грузчиком. С двадцатых чисел января он находился в ежегодном плановом отпуске, в Турцию летел на отдых.

По версии следствия, 29 января пассажир рейса FV5863 из Петербурга в Анталью в состоянии алкогольного опьянения нанес травмы бортпроводнице. Самолет экстренно приземлился в Сочи, Тищенко сняли с борта. Обвиняемый на допросе подтвердил, что принес в самолет приобретенный в Duty Free алкоголь, выпил его.

«Потом ничего не помню. Сотрудник полиции сказал мне, что я хулиганил», – добавил Тищенко.

Уголовное дело возбуждено по статье 213 УК, часть 1, «Хулиганство».