«Может, вообще откажетесь?» Новая команда проекта «Газпром — детям» меняет правила игры с подрядчиками

Один из самых заметных благотворительных проектов «Газпром - детям» сменил команду топ-менеджеров и, похоже, систему распределения многомиллиардных заказов. Из-за этого некоторые стройки хорошо узнаваемых по всей стране физкультурно-оздоровительных комплексов либо уже встали, либо вот-вот остановятся.

Два петербургских спорткомплекса, представленных Алексеем Миллером Александру Беглову как подарок городу в рамках партнерства «Газпрома» и Петербурга, еще не начав строиться, уже обросли скандальной историей. Знающие люди объясняют: в мае прошлого года курировать проект строительства ФОКов начала новая команда. Одному из подрядчиков прямым текстом предложили покинуть объект, чтобы за него деньги осваивали другие. На кону — около 10 млрд рублей уже в ближайшее время. Кто именно и как это связано с новыми назначенцами, разбиралась «Фонтанка».

Физкультурно-оздоровительные комплексы с непременным крупным логотипом «Газпрома», выросшие за последние годы по всей стране, — один из главных предметов гордости Алексея Миллера. Расходы на них уже могли перевалить за 50 млрд рублей. Они — хороший козырь в торгах с руководителями регионов и вызывают похвалы Владимира Путина. К сегодняшнему дню их построено около 120 штук. В работе — еще несколько десятков. Подавляющее большинство заказов и на строительство, и на проектирование получают именно петербургские компании. Однако, как стало известно «Фонтанке», заметная их часть как минимум может быть не сдана в ранее обещанные сроки, а есть объекты, на которых стройка в подвешенном состоянии еще с лета прошлого года.

По странному стечению обстоятельств, крупные подряды на строительство ФОКов не разыгрывались как раз с мая 2018 года — только присоединение к сетям уже построенных и более мелкие заказы на открытые спортплощадки. Первые же конкурсы новой команды на ФОКи в октябре обернулись крупным скандалом.

В числе регионов, где строительство визитных карточек «Газпрома» уже под угрозой, специалисты, работающие там, называют Ленинградскую, Астраханскую и Оренбургскую области. Новые же подряды — два в Петербурге и Переславле-Залесском — подвисли из-за претензий ФАС, странной настойчивости заказчика и несговорчивости прежних исполнителей программы.

Местная специфика

Каждый такой объект обходится «Газпрому» от 180 млн рублей за самый скромный комплекс и 300-500 за более крупный, с бассейном или катком. Но в разных регионах в последнее время стараются делать что-то индивидуальное, и цена может вырастать вдвое и больше. Как правило, подрядчиков привлекают к строительству по более-менее типовому проекту. А затем, в ходе корректировок под местные особенности, нужды и «хотелки» властей, сметы вырастают, а дополнительное финансирование ведется по допсоглашениям.

Самый необычный комплекс с 2017 года строится в поселке Ленинское под Петербургом. На него уже потрачено около 3 млрд рублей, но нужно еще около 1,3 млрд рублей, которых пока нет. Ответы на вопросы, как именно будет финансироваться достройка этого выдающегося комплекса, и кто ей, собственно, займется — не такие очевидные, как может показаться на первый взгляд.

Ленинский ФОК, хоть по документам называется так же, как и все остальные многочисленные комплексы, и финансируется по той же программе «Газпром – детям», на самом деле должен сильно отличаться от собратьев и внешне, и по внутреннему содержанию.

Люди, видевшие проектную документацию, пересказывают: там будет боулинг, сквош, ресторан с видовой террасой и приватной зоной и даже личный кабинет Алексея Миллера, искусственная речка и несколько гостевых домиков площадью около 200 м2 каждый. Возможно, это будет лучший поселковый физкультурно-оздоровительный комплекс в стране, где будет не стыдно позаниматься самым взыскательным физкультурникам, а оздоровиться — самым требовательным пациентам. Неудивительно, что только начальная его цена оказалась в разы выше цены стандартного комплекса.

«Фонтанка» ознакомилась с эскизами будущего ФОК в Ленинском и может отметить, что хотя на одном из рендеров на заднем плане присутствуют дети, целевой аудиторией станут все же те, кто уже чего-то достиг в жизни. Вопреки опасениям, в маленьком поселке на границе Петербурга и Ленобласти искать их долго не придется. Ленинское славится дачниками, среди которых называют самого Алексея Миллера, с приусадебного участка которого якобы хорошо видна эта стройка. Дачник якобы регулярно справляется о ходе работ. Ему докладывают, что все идет по плану.

Новая команда

Еще один обитатель Ленинского — Кирилл Селезнев, гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз», в ведении которого находится вся общефедеральная программа строительство ФОКов. Именно его компания — основной акционер заказчика всех комплексов – «Газпром инвестгазификация». И считается, что именно Кирилл Селезнев подбирает команду, которая занимается воплощением в жизнь идеи «Газпром — детям», по крайней мере, ее строительной части.

Однако в этой команде как раз минувшей весной произошли серьезные изменения: контракт с гендиректором Алексеем Бажановым не был продлен, а его кресло занял Владимир Звягин, выходец из «Экспофорума».

Усилилась роль в проекте Елены Михайловой, заместителя гендиректора «Межрегионгаза» по корпоративным и имущественным отношениям. Ее функции в компании очень широки, и детский спорт — лишь малая часть того, чем она занимается. Как рассказывают люди, знакомые с механикой процесса, если раньше она занималась лишь идеологической частью программы «Газпром — детям», то теперь активно участвует в вопросах отношений с подрядчиками.

Причем, эта работа не ограничивается лишь спортивной темой. В конце ноября 2018 года, «Газпром инвестгазификация» объявил и в один день провел конкурс по выбору подрядчика строительства школы на Крестовском острове. Причем, в отличие от обычных конкурсов, на этот раз в конкурсной документации не было никаких проектных расчетов или смет. Задание было простое: за 20 месяцев построить школу по адресу Крестовский проспект, участок 42. За это заказчик предлагал 3 млрд рублей, из которых почти сразу выдавался аванс в 20% на строительно-монтажные работы и 100% – на закупку техники. При том, что сам этот участок еще никакого отношения к «Газпрому» не имел – конкурс на его аренду у КИО прошел лишь спустя несколько дней после выбора подрядчика. Единственный поставщик — ООО "Межрегионгаз технологии". Эта еще недавно частная IT-компания несколько лет назад влилась в семью «Газпрома» и до сентября 2018 года называлась "АНТ-ИНФОРМ". Она поставляет услуги автоматизации для компаний монополии и никаких школ раньше не строила. Однако ее возглавляет Татьяна Савостенок, как говорят эксперты, близкая подруга Елены Михайловой. Видимо, только на нее замгендиректора «Межрегионгаза» и могла положиться в таком важном проекте. Справедливости ради, стоит признать, что невозможного Елена Михайлова от подруги не требовала, и проект школы был подготовлен, по крайней мере, заказан заранее, еще летом 2017 года.

Еще один новичок — заместитель гендиректора по капстроительству и инвестициям «Межрегионгаза» Олег Давыдов. О нем говорят как о ставленнике Алексея Митюшова, давнего соратника и однокурсника Кирилла Селезнева. Откуда взялись такие слухи — понятно: в «Межрегионгаз» Олег Давыдов пришел с поста гендиректора ООО «Нефтехимремстрой», которое входит в группу «Сев инвест» Алексея Митюшова. Именно с его личностью и с этим назначением связывают один из главных скандалов последних месяцев — отмена сразу трех конкурсов на новые ФОКи — в Петергофе, Металлострое и Переславь-Залесском. Их выиграло ООО «Салаватнефтехимремстрой-СПб», которое на рынке ассоциируется как раз с «Сев инвестом».

Хотя формально «СНХРС-СПб» никак не связано с башкирским «Салатватнефтехимремстрой», где Алексей Митюшов является председателем совета директоров, но глава и владелец петербургской компании Константин Максимов долгое время возглавлял ленинградский филиал «большого» СНХРС. Примечательно также, что в конкурсной заявке «СНХРС-Спб» прямым текстом указало, что будет привлекать в субподрядчики башкирское ООО «Завод строительных материалов и конструкций», 100% «дочку» того самого СНХРС Алексея Митюшова.

Секретарь «СНХРС-Спб» в ответ на телефонную просьбу «Фонтанки» соединить с Константином Максимовым по вопросу строительства ФОКов, ответила, что он на эти вопросы не отвечает, а больше в компании «Фонтанке» связаться ни с кем не удалось.

Примечателен и второй из трех участников скандальных конкурсов — АО «Экспофорум». Тот самый, который еще весной этого года возглавлял новый гендиректор «Газпром инвестгазификация» Владимир Звягин. В 2014-2017 гг. эта компания, известная по развитию одноименного конгрессно-выставочного комплекса в Шушарах, также была замечена среди строителей детских спортивных объектов в Петербурге. Так что можно смело сказать, что пришедшие в мае 2018 года в команду «Газпром — детям» топ-менеджеры в теме строительства ФОКов не новички и точно знают, как надо строить, и кто это умеет делать лучше всех.

Попытка «Фонтанки» получить объяснения о возможной связи ее топ-менеджеров с группой «Сев инвест» Алексея Митюшова и, как следствие, конфликте интересов при выборе подрядчика, не увенчалась успехом: в «Газпром межрегионгазе» официально сообщили, что комментариев на этот счет не будет.

Сам Алексей Митюшов рассказал «Фонтанке, что действительно знает Константина Максимова, однако чем занимается «СНХРС-Спб» и на какие конкурсы подает заявки эта фирма, он не в курсе. Аргумент корреспондента о том, что принадлежащее ему ООО «ЗСМК» официально указано в качестве субподрядчика, впечатления на Алексея Митюшова не произвел. Он настаивает: ничего про строительство ФОКов он рассказать не может, так как не знаком с вопросом.

Дайте жалобную книгу

Петербургское ООО «Техгазмонтаж», которое также участвовало в трех последних конкурсах, но проиграло, пожаловалось в ФАС и добилось отмены их результатов. Спустя несколько дней после этого, «Газпром инвестгазификация» провел новые конкурсы по этим трем ФОКам, слегка подкорректировав условия и изменив название. Ситуация повторилась: их вновь выиграло «СНХРС-СПБ», а неугомонный «Техгазмонтаж» опять успешно опротестовал выбор подрядчика в ФАС.

«Так как предписания не исполнены, ООО «Газпром инвестгазификация» не может осуществлять дальнейшие действия в рамках этих торгов, т.е. не имеет права заключать договоры с «победителем». Кроме того, ООО «Газпром инвестгазификация» будут назначены административные штрафы за каждое неисполненное предписание в отдельности», – объяснили «Фонтанке» в УФАС Петербурга.

ФОКи в Петродворце и Металлострое вошли в текст соглашения между монополистом и администрацией Петербурга, подписанного Алексеем Миллером и Александром Бегловым 14 января 2019 года. Но тогда было объявлено, что первые камни этих двух комплексов будут заложены только летом, хотя реально конкурсы на их строительство были впервые объявлены еще в октябре. И к церемонии подписания соглашения там уже вовсю могла бы идти стройка. Похоже, проблемы с выбором подрядчиков знакомы тем, кто готовил соглашение, и на их решение был взят довольно большой срок. И теперь время на то, чтобы уладить спорные вопросы, выполнить требования ФАС и выбрать нового подрядчика, у «Газпрома» есть.

Запланированная отсрочка

У петербургского «Техгазмонтажа» большой опыт строительства ФОКов для «Газпрома» по всей стране. В работе у него сейчас с десяток таких комплексов, но все идет к тому, что это сотрудничество заканчивается, и скандал в Петродворце и Металлострое — лишь следствие большой проблемы.

«На совещаниях было озвучено: «Может, вы вообще откажетесь от работы и расторгнете с нами договора?», – рассказывает гендиректор «Техгазмонтажа» Борис Румянцев. – Мы ответили отказом. Я способен это достроить. Есть силы, мощности, есть контракт». По его словам, предложение исходило как раз от Олега Давыдова, нового замдиректора «Межрегионгаза». Проблемы с новыми заказами ФОКов, по мнению Бориса Румянцева — звенья той же цепи.

Однако в «Газпром инвестгазификация» наличие проблем не признают. Вот, что гендиректор компании Владимир Звягин написал корреспонденту «Фонтанки» в ответ на смс: «Ответ пресс-службы: ваша информация не соответствует действительности, проблем ни со строительством ФОКов, ни с их завершением нет. Все объекты в рамках программы «Газпром детям» передаются региональными администрациям в утвержденные сроки». И дополнительно отметил: «Все подрядчики в Группе «Газпром» выбираются по итогам тендерных процедур».

Ни о каких проблемах с расторжением отношений не слышал и Вадим Лукин, гендиректор ООО «ГРСП «МАГНИТ», пожалуй, крупнейший подрядчик «Газпром инвестгазфикации» на строительстве физкультурных комплексов. Однако, похоже, «Техгазмонтаж» – не единственный многолетний подрядчик программы «Газпром — детям», который с прошлого года стал получать заказы по другим схемам.

Его коллега Алексей Рыбкин, гендиректор ООО «Проектсервис» с 2015 года получил и выполнил десятки заказов от «Газпром инвестгазификации» на сумму, превышающую 7 млрд рублей. Но последний заказ у него — 25 апреля 2018 года, а потом — как отрезало: не то, что ни одного подряда, а даже участия в конкурсах не было. Почему так — Алексей Рыбкин отвечать «Фонтанке» не стал, лишь засмеялся и сказал, что оставит вопрос без комментариев. Но заверил, что последний подряд — ФОК в поселке Майский Белгородской области — будет достроен вовремя, ведь он должен сдаваться лишь в 2020 году.

Но не стоит реакцию Алексея Рыбкина принимать за подтверждение разрыва отношений с «Газпромом инвестгазификацией». Они лишь приняли немного другой характер. Если раньше «Проектсервис» вполне открыто выигрывал заказы на строительство спорткомплексов, то теперь он их получает как единственный поставщик. Эти подряды не лежат, как прежде, на поверхности на сайтах закупок, и их следы можно найти лишь внимательно изучив протоколы проводимых процедур. По такой схеме — единственный поставщик — с июля 2018 компания Алексея Рыбкина получила заказы на строительство пришкольных стадионов и дворовых спортплощадок в Петербурге, Курской, Кировской, Астраханской и Белгородской областях на общую сумму почти 200 млн рублей.

Спорт в глубинке

Желание «Межрегионгаза» сменить подрядчика уже вылилось в проблемы на действующих стройках.

В том же поселке Ленинское основная часть работ по строительству комплекса объемом 3 млрд рублей уже выполнена, «коробка» и часть запланированной инфраструктуры уже построена. Но на отделку и благоустройству денег — еще около 1,3 млрд рублей – нет.

«Решение по тому, как это будет делать, было принято еще в мае 2018 года, – проблем не должно было возникнуть. Но так же в мае произошла смена руководства у заказчика – «Газпром инвестгазификация». Новый руководитель на объект приезжал, все видел, но вопрос не решен», – рассказывает Борис Румянцев.

Его слова можно подтвердить, если проанализировать проектную документацию, по этому ФОКу, опубликованную в открытых источниках. В смету там не входит ни благоустройство, ни чистовая отделка, ни спортивное оборудование. Это обычная практика, как правило заказчик по ходу стройки заключает допсоглашение на новую сумму. Но на этот раз, вопреки сложившейся традиции, дополнительного финансирования подрядчик не получил, а когда получит — неизвестно.

Не лучше ситуация со спорткомплексом в селе Северное Оренбургской области. Там подрядчику, «Техгазмонтажу», была выдана лишь первая часть проектной документации, а как строить оставшуюся часть, он пока не знает. «То, что нам выдали, мы строим. Но эти работы мы закончим 10-15 февраля, и объект будет заморожен, потому что без документации строить невозможно. Совещания проводятся, проблемы озвучиваются, но решений не принимается», – объясняет глава «Техгазмонтажа».

В администрации Северного, «Фонтанке» рассказали, что проблемы действительно наблюдаются, и к сроку, обозначенному в контракте — август 2019 года (15 месяцев с начала строительства), спорткомплекс с бассейном вряд ли будет сдан. У здания, говорят северяне, еще даже очертаний нет. Есть только котлован и несколько тумб.

«Они начали, а потом закончили, перерыв был. Мы разбирались, жаловались, писали. Они говорили, что что-то там с проектом, – вспоминает специалист в администрации Северного. – В июле 2018 года была встреча в министерстве спорта Оренбургской области. Тогда подрядчики обещали, что до августа 2019 года они закончат, если у них не возникнет дополнительных проблем. Мы им сказали, что не будем торопить, пусть хотя бы до декабря доделают».

В Астрахани часть здания построена, а другая половина еще далека от завершения. Там в смету не вошло подключение теплоснабжения и окончательная отделка. «В ноябре 2018 года у нового врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова было совещание, на котором обсуждался вопрос достройки ФОКа. Ему озвучили, что строительство вот-вот продолжится. Однако, уже конец января следующего года, но ничего не поменялось», – рассказывает Борис Румянцев.

Очертания здания в Бульварном переулке на берегу Волги видны очень хорошо, и с одной стороны оно уже даже облицовано. Частично проведена внутренняя отделка, смонтированы инженерные системы. Однако это лишь первая часть запланированного комплекса, и, судя по виду, выйти на его каток юные астраханцы смогут еще нескоро.

На информационном щите на стройке указана очень конкретная дата окончания строительства: 23 ноября 2018 года. Условия конкурса, который «Техгазмонтаж» выиграл в декабре 2017 года, еще жестче, там прямо говорится: «Не позднее 07.11.2018 года».

Сейчас на щите дата окончания стройки довольно коряво исправлена на 2019 год. Борис Румянцев уточнил: сроки сдвинулись из-за подписанного допсоглашения в мае 2018 года. Новая дата окончания стройки по документам — 31 декабря 2019 года. Глава администрации Астрахани Радик Харисов отказался обсуждать вопрос о спорткомплексе по телефону, а направленный за неделю до публикации официальный запрос остался без ответа. В любом случае, стоит признать: что бы ни говорили в «Газпром инвестгазфикации», сдача этого комплекса действительно сдвинулась вперед относительно первоначальных планов. И как будет новая команда проекта «Газпром — детям» решать эту и другие проблемы, пока не ясно.

Иван Черных, «Фонтанка.ру»