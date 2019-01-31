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31.01.2019 13:25
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МИД РФ: Террористы усилили свои позиции в Сирии

Террористическая группировка, которая была создана на базе запрещенной на территории России «Джабхат ан-Нусры», наращивает силы в сирийской провинции Идлиб. Об этом 31 января сообщает издание «Лента.ру» со ссылкой на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

По информации внешнеполитического ведомства, террористы практически ежедневно обстреливают населенные пункты, а также наращивают присутствие рядом с территорией дислокации сирийских военных.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, в своем твиттере заверил, что в Сирии был достигнут «огромный прогресс» в борьбе с запрещенной во многих странах, включая Россию, террористической организацией ИГИЛ. «Халифат скоро будет уничтожен, что было невообразимо два года назад», – уверен Трамп.

Напомним, что расположенный на северо-западе Сирии Идлиб остается крупнейшим регионом, который до сих пор не взят под контроль сирийскими военными.

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