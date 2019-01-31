OneWeb подтвердил очередной перенос запуска спутников для Интернета с орбиты. Проблема в российской ракете

Старт ракеты-носителя «Союз» со спутниками связи OneWeb, который был запланирован на 20 февраля во Французской Гвиане, снова перенесён. На этот раз из-за проблем с российской техникой. Об этом сообщил основатель компании Грег Уайлер.

«Это правда, есть проблема, связанная с ракетой, которая вынудила нас перенести запуск. Наши спутники в порядке и готовы к запуску», – цитирует «Интерфакс» бизнесмена. Уточнять новую дату старта Уайлдер не стал.

О неполадках с ракетой накануне журналистам рассказали сразу несколько анонимных источников в отрасли. После чего в Роскосмосе поспешили заверить журналистов, что неполадки могу быть исправлены к дате пуска.

Это уже второй перенос вывода на орбиту спутников OneWeb для раздачи Интернета из космоса. Изначально старт «Союза» с космодрома Куру во Французской Гвиане был намечен на 7 февраля, но в середине декабря был перенесён на более поздний срок по просьбе британской стороны из-за задержек старта с того же космодрома другой иностранной ракеты.

Минувшей осенью над совместным проектом Роскосмоса с британской OneWeb нависла угроза, после того, как ФСБ выразила обеспокоенность отсутствием контроля над работой системы раздачи Интернета в любой точке Земли прямо с орбиты. Однако после новогодних праздников глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не будет отказываться от участия в проекте OneWeb.