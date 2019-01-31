Технологии
OneWeb подтвердил очередной перенос запуска спутников для Интернета с орбиты. Проблема в российской ракете
Старт ракеты-носителя «Союз» со спутниками связи OneWeb, который был запланирован на 20 февраля во Французской Гвиане, снова перенесён. На этот раз из-за проблем с российской техникой. Об этом сообщил основатель компании Грег Уайлер.
«Это правда, есть проблема, связанная с ракетой, которая вынудила нас перенести запуск. Наши спутники в порядке и готовы к запуску», – цитирует «Интерфакс» бизнесмена. Уточнять новую дату старта Уайлдер не стал.
О неполадках с ракетой накануне журналистам рассказали сразу несколько анонимных источников в отрасли. После чего в Роскосмосе поспешили заверить журналистов, что неполадки могу быть исправлены к дате пуска.
Это уже второй перенос вывода на орбиту спутников OneWeb для раздачи Интернета из космоса. Изначально старт «Союза» с космодрома Куру во Французской Гвиане был намечен на 7 февраля, но в середине декабря был перенесён на более поздний срок по просьбе британской стороны из-за задержек старта с того же космодрома другой иностранной ракеты.
Минувшей осенью над совместным проектом Роскосмоса с британской OneWeb нависла угроза, после того, как ФСБ выразила обеспокоенность отсутствием контроля над работой системы раздачи Интернета в любой точке Земли прямо с орбиты. Однако после новогодних праздников глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не будет отказываться от участия в проекте OneWeb.
Справка:
Проект спутниковой системы высокоскоростной интернет-связи OneWeb включает в себя 672 космических аппарата. Предполагается, что он позволит пользоваться Интернетом в любой точке Земли. Для этих целей в 2015 году Роскосмос подписал с французской компанией Arianespace и британской OneWeb контракт на 21 коммерческий запуск на ракетах-носителях «Союз» с космодромов Куру, Байконур и Восточный. Производителем ракет «Союз» является самарский РКЦ «Прогресс».