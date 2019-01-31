Рекорд в хорошем смысле: так мало ДТП в Петербурге не было с начала месяца

Петербург, похоже, отпустило: пробок стало заметно меньше, как и ДТП.

Череда вечерних 9-балльных пробок прервалась накануне: вечером 30 января максимальная загруженность дорог Санкт-Петербурга составила 7 баллов, что на 2 балла меньше, чем 29-го числа (и все будние дни, начиная с 18 января). Сегодня утром максимум составил «жёлтые» 6 баллов, что на 1 балл меньше, чем вчера, и на 1 балл меньше, чем обычно. Сейчас в Петербурге, по оценке «Яндекса», и вовсе 4 балла – такое в последние дни бывало разве что по ночам.

За минувшие сутки, 30 января, в Петербурге зарегистрировано 390 ДТП, в Ленобласти – 54. Пожалуй, это можно назвать рекордом в хорошем смысле. Такими низкими эти цифры были только в начале месяца: 8 января ГИБДД зафиксировала 326 ДТП в городе и 67 в области. С тех пор число ДТП в будни (да и в выходные) не опускалось ниже 400, а один раз даже превысило 700.

Вчера в авариях никто не погиб, но в Петербурге было много пострадавших – 12, в том числе двое детей. В Ленобласти – один пострадавший, сообщает 31 января УГИБДД на своей странице «ВКонтакте».

Сегодня сообщений о ДТП в соцсетях тоже не очень много. Возможно, потому, что внимание горожан сконцентрировано на волне эвакуаций.