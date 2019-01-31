У спецслужб в Петербурге кончились собаки. Поиск взрывных устройств в эвакуированных зданиях может затянуться

Оперативные службы в Петербурге испытывают нехватку обученных на поиск взрывчатки собак. Кинологи разрываются между десятками эвакуированных объектов.

Как стало известно «Фонтанке», проблему с доступом в кабинеты испытывают, в частности, чиновники Смольного. Выведенные утром из административного центра «Невская ратуша» в Дегтярном переулке, они сходили на внеплановый ланч и вернулись в надежде на окончание антитеррористической проверки, но оперативные службы еще не начинали работу.

«Нам сказали, что ждут кинологов, которые заняты на других объектах», – уточняют собеседники «Фонтанки».

В Петербурге с утра 31 января эвакуируют десятки школ, больниц, торговых центров. Электронные письма приходят с адреса, зарегистрированного в Болгарии. Анонимы обещают, что все бомбы обезвредить не удастся. Пока что ни одного взрывного устройства в эвакуированных зданиях не нашли.