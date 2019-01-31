Путин знал о готовящемся задержании сенатора Арашукова

Пресс-секретарь президента заверил, что главу государства поставили в известность о планах по задержанию сенатора от Карачаево-Черкесии, однако не стал уточнять его отношение.

«Президент был в курсе этого мероприятия до того, как оно произошло», – цитирует 31 января Дмитрия Пескова RT.

По его словам, сенатору, которого задержали прямо во время заседания Совета Федерации, предъявлены «достаточно тяжкие обвинения».

Песков не стал давать никаких оценок, отметив, что «будет вестись следствие, за которым последует суд».

Арашукова задержали утром 30 января на заседании Совфеда. Его лишили неприкосновенности. По версии следствия, сенатор причастен к убийствам лидера молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и претендента на пост премьера Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова в 2010 году. Отец арестованного, советник гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков тоже задержан 30 января. Его подозревают в хищении газа на 30 млрд рублей.