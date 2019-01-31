За гибель ребенка в бассейне ответит директор спорткомплекса «Обуховский»

Директор спорткомплекса «Обуховский» предстанет перед судом в Петербурге. В мае прошлого года там погиб юный посетитель бассейна, которого затянуло в сливное отверстие.

Как сообщает 31 января ГСУ СК РФ по городу, 47-летней женщине вменяют п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Напомним, трагедия произошла 10 мая 2018 года: в детской чаше бассейна занималась группа юных пловцов. Один из детей, мальчик 8 лет, погрузившись в воду, оказался рядом со сливным водозаборным отверстием, не перекрытым защитной решеткой. В этом отверстии застряла рука ребенка, и тот не смог самостоятельно выбраться из ловушки. Пловец долго находился под водой и попал в больницу в критическом состоянии. Мальчик умер 18 мая.

«Фонтанка» рассказывала о начале расследования, однако первоначально подозреваемого в уголовном деле не было.