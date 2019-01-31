Снег на голову ребенка в Купчино сбросило окно лоджии

Чиновники назвали виновника детской травмы от падения снега в Купчино. Владелец квартиры с лоджией сбросил наледь створкой окна.

Как сообщили «Фонтанке» в администрации Фрунзенского района, информация о происшествии у дома 62/25 по Малой Балканской улице поступила вечером 30 января.

«В ходе проверки установлено, что гражданин, проживающий в данном доме, совершил непроизвольный сброс снега, открыв окно лоджии. Данные подтверждает ребенок, – уточняют в администрации. – Он был оперативно осмотрен медицинскими работниками и отпущен домой без выявленных травм».

По информации «Фонтанки», в детской больнице Раухфуса десятилетнему пациенту диагностировали ушиб мягких тканей головы. Его родители не стали обращаться в полицию.

Двенадцатиэтажным домом управляет «Жилищно-строительный кооператив 1173». Снег упал на голову мальчика с восьмого этажа.