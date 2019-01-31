Банк России ежедневно будет отправлять по 15 млрд рублей на закупку валюты

Банк России закупил валюту для Минфина на внутреннем валютном рынке на сумму в 15,7 млрд рублей 30 января. И продолжит почти в таком объеме ежедневно до 6 февраля.

Как свидетельствуют данные ЦБ от 31 января, за этот период Минфин планирует приобрести валюту на 265,8 млрд рублей. Средства закупаются в рамках бюджетного правила, для изъятия дополнительных нефтегазовых доходов и пополнения Фонда национального благосостояния.

Как писала «Фонтанка», ЦБ обещал аккуратно закупать валюту. И если рубль упадет — обещал остановиться.