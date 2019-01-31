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31.01.2019 12:31
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Система интернет-банкинга Банка «Санкт-Петербург» вновь получила «Знак качества»

Система интернет-банкинга Банка «Санкт-Петербург» вновь получила «Знак качества»

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

31.01.2019 г. аналитическое агентство БизнесДром актуализировало оценку «Знак качества» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на уровне A1.ib. Ранее у банка действовала оценка А1.ib от 17.05.2017.

Проведенный анализ показал, что функциональность системы интернет-банкинга «Банк «Санкт-Петербург» находится на высоком уровне. Клиенты банка через личный кабинет на сайте или в мобильном приложении имеют полноценный доступ ко всем продуктам и услугам. В системе интернет-банкинга доступен широкий спектр дополнительных функций и возможностей, которые упрощают пользование продуктами банка и оптимизируют процесс оплаты платежей. Например, внедренная в 2015 году система WIkiPay самостоятельно заполняет данные о получателе, автоматическая подписка позволяет не забыть о налоговых и коммунальных платежах, штрафах ГИБДД. Клиенты с любого устройства могут производить переводы, открывать вклады, подавать заявку на кредит, дистанционно подписывать кредитный договор. В качестве сдерживающего фактора отмечена невозможность детализации расходов по категориям.

В интернет банке и в мобильном приложении доступно создание шаблона для быстрого совершения наиболее частых банковских операций. Позитивно влияет на оценку самостоятельная блокировка и разблокировка карты, оплата коммунальных квитанций по QR-коду, возможность в демо-режиме протестировать систему на компьютере с помощью браузера и на телефоне через мобильное приложение. В качестве положительных факторов выделены: сброс счетчика неправильно введенного пин-кода, наличие подсказок при оплате налогов, календарь, в котором содержатся важные для клиента события, такие как даты регулярных переводов или окончание срока действия карты. Отмечена функция «Запрос перевода» с возможностью поделиться ссылкой, чтобы не раскрывать данные своей карты и упростить процесс. Сдерживает уровень оценки невозможность выводить средства из систем электронных денег, отсутствие контроля смены сим-карты, отсутствие страхования клиентов от рисков ущерба, нанесенного как сотрудниками Банка, так и электронными и компьютерными преступлениями со стороны третьих лиц.

Банку даны рекомендации по оптимизации работы сайта.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

 

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Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
31.01.2019 12:31

Система интернет-банкинга Банка «Санкт-Петербург» вновь получила «Знак качества»

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