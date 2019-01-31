Похищенная картина Куинджи «Ай-Петри. Крым» вернется на выставку в Третьяковку. На этот раз ее поместят под стекло

Полотно Архипа Куинджи, которое предприниматель из Феодосии Денис Чуприков похитил прямо на глазах у посетителей Третьяковской галереи, оценили специалисты, отметив, что картину можно возвращать на выставку.

«Состояние картины «Ай-Петри» Куинджи не препятствует ее кратковременному экспонированию при условии помещения под стекло», – сообщил 31 января в твиттере директор Департамента музеев Министерства культуры РФ Владислав Кононов.

По его словам, ставшую знаменитой работу с крымским пейзажем вернут на выставку в Третьяковку уже в первый день последнего зимнего месяца. На нее можно будет посмотреть до 17 февраля.

Картину «Ай-Петри. Крым» предприниматель из Феодосии Денис Чуприков похитил прямо на глазах у посетителей Третьяковской галереи. Полотно нашли 28 января, подозреваемый задержан, он спрятал украденное на стройке в Одинцовском районе. Полиция начала искать пропавшее не сразу — изначально правоохранители шли по следам исчезнувшей из гардероба шубы. Кража стала поводом для многочисленных шуток. Например, Максим Леонидов посвятил происшествию романс, где есть слова: «Никасу Сафронову обидно». На днях стало известно о том, что украденному Куинджи посвятят выставку в Русском музее.