Военные перекрыли Волхонское шоссе. Сами не желая того

ДТП затрудняет движение по Волхонскому шоссе днём 31 января. Для проезда в обе стороны осталась фактически только одна обочина.

Отметка об аварии стоит в «Яндекс.Карте» на Волхонском шоссе около пересечения с Пулковским и Киевским. Столкнулись Honda CR-V и военный «Урал», обе машины развернуло поперёк проезжей части, и так довольно узкой, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На кадрах с места видно, что номера на грузовике чёрные – военные.

Судя по всему, обошлось без пострадавших.