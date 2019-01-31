Русскоязычного мэра Риги призывают уйти в отставку после обысков. Ушаков заверил, что продолжит работать

Глава минрегионов Латвии, органа, в ведении которого находится вопрос о роспуске Рижской думы, призвал столичного градоначальника покинуть свой пост после того, как к нему с проверкой пришли из бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

«Мэр Риги, продолжая оставаться в кресле, фактически создает серьезные проблемы для самой Риги. <...> Ситуация, когда в кабинете и по месту жительства мэра столицы провели следственные действия, создает сомнения в том, можно ли [ему] доверять. Я бы призвал Ушакова самого уйти в отставку, таким образом сняв эти сомнения, и защищать себя правовым путем», – цитирует 31 января выступление министра охраны окружающей среды и регионального развития республики Юриса Пуце LSM.

По его словам, для того чтобы принять решение о будущем Ушакова, ему необходимо получить разъяснения от KNAB и самого столичного мэра.

Нил Ушаков, партия которого в октябре прошлого года стала лидером на парламентских выборах в Латвии, написал в «Фейсбуке», что он продолжит работать. «Самое главное, что я хочу сказать избирателям, которые полтора года назад на выборах поддержали наш список и меня лично – никаких противоправных действий я не совершал», – заверил Ушаков.

Он также подчеркнул, что, несмотря на обыск, против него не выдвинули никаких обвинений. «Рижская дума продолжает работу в нормальном режиме», – резюмировал Ушаков.