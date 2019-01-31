Путин и Лукашенко договорились о новой встрече

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко 31 января провели телефонный разговор, по итогам которого договорились о новой встрече в ближайшее время, сообщила пресс-служба главы Белоруссии.

По данным издания, запланированная встреча двух лидеров будет посвящена реализации договоренностей, которые были достигнуты в ходе предыдущих переговоров в Москве в конце 2018 года. Когда именно состоится встреча, неизвестно.

В ходе разговора Путин и Лукашенко обсудили двустороннее сотрудничество, а также взаимодействие Москвы и Минска в торгово-экономической и других сферах. Лидеры двух стран также рассмотрели вопрос придания большей эффективности деятельности двусторонней группы.

В Кремле подтвердили факт проведения телефонного разговора Путина и Лукашенко. В сообщении уточняется, что стороны обсудили график предстоящих личных контактов.

В последнюю неделю декабря прошлого года Лукашенко и Путин встречались дважды. Основными темами переговоров стали вопросы интеграции и другие аспекты двусторонних отношений. Одним из ключевых вопросов являлась проблема выпадающих доходов Минска от налогового маневра. К настоящему моменту стороны не смогли решить существующие противоречия.