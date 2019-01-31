Границу Финляндии с Россией будут патрулировать автоматические дроны с тепловизорами

Пограничная охрана Финляндии и производитель беспилотных летающих роботов RumbleTools из Иматры совместно разрабатывают более надёжный автоматический дрон, который самостоятельно мог бы подниматься в воздух, когда на границе что-то происходит, даже ночью. Об этом сообщает издание Uutisvuoksi со ссылкой на командующего Пограничным отрядом по Юго-Восточной Финляндии, полковника Исмо Курки.

Вскоре дрон станет неотъемлемой частью ежедневного контроля на границе с Россией. Каждый патруль Пограничного отряда по Юго-Восточной Финляндии получит свой беспилотник. Это значит, что в ближайшие несколько лет будут закуплены десятки небольших коптеров.

Дроны пограничники тестируют уже полтора-два года, и опыт положительный, отметил Курки. Но они «видят» только в дневное время, поэтому сейчас в разработке находится беспилотник с тепловизором, который способен действовать в темноте и на закрытой местности. Предполагается, что он будет вылетать к тому месту, где сработала система наблюдения, чтобы идентифицировать движущийся объект – человек это или животное.

Летательные аппараты порой используют и преступники. Так, в 2017 году Погранохрана Финляндии нашла коптер, с помощью которого контрабандисты пытались переправить сигареты из России через границу.